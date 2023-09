Isola del Libro. Oggi il premio alla ’Vallecchi’

PASSIGNANO – Oggi alle 18.30, il premio letterario ’Isola del libro Trasimeno’ verrà consegnato per la prima volta a una casa editrice, la Vallecchi di Firenze che in questi ultimi anni si sta rilanciando. "Quest’anno abbiamo introdotto questa novità – ha spiegato il patron Italo Marri (nella foto) – Assegneremo il premio a un editore poiché se l’autore è il cuore del libro, l’anima è quella dell’editore, e allora è bene riconoscere questo ruolo. Il primo premio verrà assegnato a un’importante e storica casa editrice, la Vallecchi di Firenze". In concomitanza con la cerimonia si terrà anche una tavola rotonda dal titolo ‘La via del libro’ a cui interverranno Alessandro Bacci, direttore generale della Vallecchi, il pedagogista Luciano Mazzetti e il giornalista Riccardo Marioni. Evento questo che sostituisce il previsto incontro con Marcello Veneziani, annullato in via definitiva.