Spoleto, giovane investito da un’auto pirata

Spoleto (Perugia), 2 ottobre 2024 – Un giovane è stato investito da un’auto pirata a Spoleto, lunedì notte. E’ successo in via della Repubblica; il 28enne, mentre attraversava, è stato colpito dall’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto è arrivato il 118 che ha portato il 28enne in ospedale a Terni, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Adesso sono in corso le indagini per risalire al pirata della strada che rischia una denuncia per omissione di soccorso.