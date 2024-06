Infermieri a tempo. Avviso pubblico

La direzione della Usl Umbria ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 18/6/2024 l’avviso pubblico per l’assunzione di infermieri con contratto a termine, che garantirà il necessario ricambio di personale per assicurare la copertura di posti vacanti e la fruizione delle ferie estive ai dipendenti. Con tale procedura l’Azienda avrà la possibilità di mantenere i servizi sanitari inalterati anche durante il periodo estivo, senza causare disagi ai cittadini di tutto il territorio di competenza. L’avviso è consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Avvisi” del sito web (www.uslumbria1.it). La domanda di partecipazione dovrà essere redatta online - unica modalità consentita - e inoltrata seguendo le istruzioni del bando entro e non oltre mercoledì 3 luglio 2024. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. I candidati che intendono partecipare all’avviso pubblico dovranno iscriversi utilizzando la procedura on line attiva sul link https://intersistemi.iscrizioneconcorsi.it. La commissione esaminatrice, al termine della procedura di valutazione degli elaborati, formulerà la graduatoria di merito dei candidati, che sarà elaborata a seguito dell’unica prova di esame che si svolgerà il giorno giovedì 11 luglio 2024, alle ore 10,00, presso le aule del Centro Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, Edificio A, Strada Vicinale Via delle Corse, 06132 Sant’Andrea delle Fratte di Perugia. Oltre a questo avviso pubblico, sempre per garantire il normale svolgimento delle attività aziendali, la Direzione sta portando a termine la procedura di mobilità per 46 posti di infermieri (sono stati effettuati i colloqui con i candidati) e ne sono state espletate numerose finalizzate al reclutamento di altre professionalità, in particolare di medici.