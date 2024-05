Incidente a Cascia, auto ribaltata: conducente estratto dai vigili del fuoco

Cascia (Perugia), 27 maggio 2024 – Incidente stradale a Cascia: questa mattina un’auto è finita fuori strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato nel campo fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti sul posto per estrarre il conducente dall’auto, affidato poi al 118 per il trasporto all’ospedale di Foligno. Poi hanno messo in sicurezza il mezzo (alimentato a metano) e l’area dell’incidente; sul posto anche i carabinieri di Monteleone di Spoleto, che hanno regolato il traffico e svolto i rilievi del caso.