In zona “Movida“

TERNI Alcol servito a minorenni, chiuso per dieci giorni un bar del centro storico. La polizia, su provvedimento del questore Luigi Mangino, ie ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura di un bar del centro, teatro della “movida ternana“. Il locale pubblico, da tempo nel mirino delle forze dell’ordine perché oggetto di molteplici interventi, oltre ed essere un abituale ritrovo di persone con precedenti penali, vendeva bevande alcoliche a minorenni. Nel locale, negli ultimi mesi, si sono verificate vere e proprie risse che hanno compromesso la quiete pubblica e pregiudicato la sicurezza dei cittadini. "La sospensione della licenza da parte della polizia di Stato – spiega la Questura – in ragione di una finalità preventiva rispetto il pericolo concreto che si verifichino ulteriori avvenimenti che compromettano l’ordine e la sicurezza pubblica, è fortemente necessaria per produrre un effetto dissuasivo sui giovanissimi, dediti all’assunzione abituale o occasionale di bevande alcoliche, fenomeno che la polizia contrasta quotidianamente. La Questura di Terni è in prima linea sia per prevenire tutto ciò che può mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini ma soprattutto per reprimere, con assoluta

fermezza, qualsiasi condotta illecita, rischiosa per la salute

dei nostri ragazzi".