in via Nazario Sauro

FOLIGNO A distanza di quasi dieci mesi dall’inizio dei lavori (conditi da numerose proteste), entro la fine di aprile via Nazario Sauro tornerà ad essere percorribile in entrambi i sensi di marcia, consentito al traffico che da Porta Romana conduce a Porta Todi. Ancora qualche ‘ritocco’ (completamento dell’asfaltatura, installazione della nuova segnaletica) e una delle arterie più transitate al di fuori delle mura cittadine, via Nazario Sauro appunto, riaprirà al doppio senso di marcia. Nel giugno scorso la chiusura di via Nazario Sauro era stata necessaria per interventi che hanno interessato il rifacimento delle reti e delle infrastrutture da parte della Valle Umbra Servizi (Vus) , nell’ambito di un progetto cofinanziato dal Comune di Foligno. Per procedere ai lavori di asfaltatura, in virtù di una ordinanza, gli interventi verranno effettuati nelle ore notturne "così da arrecare meno problematiche al traffico veicolare" In particolare, durante gli interventi è previsto l’obbligo di svolta a destra verso via Ciri per chi proviene da via Guarrella all’incrocio tra quest’ultima strada e via Madonna delle Grazie. Per chi, invece, arriverà da via Arcamone e via XVI Giugno, è previsto l’obbligo di svolta a destra in direzione di via dei Mille all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e Porta Todi. Consentito l’eventuale transito di veicoli in situazioni di emergenza.