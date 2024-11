In Provincia varate le Commissioni

Ecco la composizione delle Commissioni del nuovo Consiglio provinciale, guidato dalla maggioranza di centrodestra in cui è cofluita Alternativa Popolare di Bandecchi. La Commissione Controllo e Garanzia comprende Marco Bruni e Davide Melone per Fratelli d’Italia, Francesco Ferranti (vicepresidente) di Forza Italia, Cinzia Fabrizi (che ha lasciato FdI dopo l’accordo con Ap di Bandecchi) nel gruppo misto, Gianluca Filiberti e Federica mengaroni per Ap, per Nuova Provincia Terni Fabio Di Gioia (presidente) e Marsilio Marinelli. Per la prima Commissione consiliare “Affari istituzionali, Bilancio, Personale” Davide melone di Fratelli d’Italia, quindi Ferranti di Fi, Fabrizi del gruppo misto , per Alternativa Popolare con Bandecchi, Mirko Presciuttini Mirko e Federica Mengaroni;

per Nuova Provincia Terni Nicoletta Valli e Fabio Di Gioia.

Per la seconda Commissione consiliare “Lavori pubblici, Ambiente, Edilizia e programmazione scolastica, Viabilità, Trasporti”: Marco Bruni di FdI, Ferranti di Fi, Fabrizi del misto,m Filiberti e Presciuttini di Ap, Valli e Marinelli Nuova Provincia di Terni. Presidenti e vice Presidenti della prima e seconda Commissione verranno eletti alla prima seduta dell’organismo, lunedì, quando il Consiglio provinciale dovrà discutere l’approvazione del "Piano provinciale di dimensionamento e dell’offerta formativa anno scolastico 2025/26 a seguito della delibera n. 391 del 11 giugno 2024 ’linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2022/23 2023/24 2024/25 di cui all’assemblea legislativa 27 luglio n.168/2021 - estensione dell’applicazione all’ anno scolastico 2025/2026’".