1Si è conclusa la prima fase del concorso nazionale letterario “Rina Gatti” 2024 per un racconto o un diario breve sull’universo femminile, giunto alla VII edizione. Sono 14 le regioni rappresentate con Lazio e Lombardia in testa insieme, a sorpresa, all’Umbria. "Il trend più interessante è infatti quello degli scrittori umbri che, in continua crescita nelle ultime edizioni, stavolta hanno pareggiato con la Lombardia per la somma finale dei concorrenti - riferisce il figlio di Rina Giovanni Paolett (foto), tra i promotori del concorso -. Un dato significativo è quello che si trae dalla differenza di partecipazione degli uomini rispetto alle donne. In questa edizione si attesta esattamente al 50% con le 50 autrici partecipanti a fronte dei 26 autori. Storie di donne è il tema centrale di questa edizione. Previsto, anche un sotto-tema: quello della solitudine".