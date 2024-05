1Preselezioni all’Auditorium Santa Cecilia per FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari. In soli tre minuti, le due ricercatrici che si sono sfidate al concorso hanno tirato fuori il meglio di sé per raccontare, davanti alla giuria e al pubblico, un tema scientifico che le appassiona e che espongono con chiarezza, esattezza e carisma. Giulia Quaglia e Jessica Di Mario, hanno infatti raggiunto il primo posto in ex-aequo a giudizio della Giuria, composta dalle docenti UniPg Serena Massari e Giovanna Ramaccini, presidente il giornalista Claudio Sebastiani, responsabile Ansa Umbria. Risultato che consentirà loro di partecipare alla finale nazionale di FameLab Italia, dove confluiranno i finalisti delle altre 12 città partecipanti al progetto: Ancona, Bari, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Genova, Roma, Torino, Trieste