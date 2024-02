1La Pro Ponte ricorda Peppe Fioroni, artista e gentiluomo. Sua era la Galleria Artemisia in via Alessi. L’appuntamento è per venerdì in via Tramontani 5 a Ponte San Giovanni, sede dell’associazione. "Alla serata - annuncia Gino Goti – ci sarà anche chi suonava con lui, chi recitava con lui, i suoi amici e le sue amiche, i suoi estimatori, i suoi editori. Hanno già dato la loro adesione Norberto Paolucci, Roberto Cecchetti, il Gruppo Musicale Sonidumbra, Leandro Corbucci Ma prima di questi ricordi, queste esibizioni, queste emozioni, ci sarà un momento conviviale a base di specialità locali, quelle che preferiva Peppe Fioroni sulla sua tavola, ricordando che era anche un delicato gourmet che spesso deliziava i suoi ospiti con piatti da lui cucinati con competenza e con gusto soddisfacendo palati raffinati con l’impiego di prodotti gastronomici di prima qualità".