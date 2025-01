Il Natale del centro "Oggi smontiamo tutto. Nessun ritardo. Decide la ditta appaltatrice"

E’ lunga come la coda della stella cometa la polemica sulle luminarie in centro e sul loro smontaggio. "Notiamo con stupore che il centro storico di Perugia presenta ancora numerose installazioni natalizie. In Piazza IV Novembre - scrive Forza Italia – c’è ancora l’alberone privato della sommità, smontata e appoggiata ai suoi piedi. In questo modo l’installazione somiglia più che ad un abete, ad un razzo pronto a decollare. In Piazza Matteotti e in Piazza Italia sono ancora presenti quasi tutte le installazioni del periodo natalizio, mentre l’addobbo a forma di cuore in Corso Vannucci è stato appoggiato da una parte. Non pensiamo che sia questo il modo di prendersi cura degli spazi e della bellezza del nostro centro storico e crediamo che non sia un comportamento serio e rispettoso nei confronti dei cittadini, dei commercianti e dei turisti". Puntuale la risposta del Consorzio Perugia in Centro, che si occupa della regia degli addobbi e degli eventi sull’acropoli.

"Nessun ritardo nelle tempistiche. La ditta appaltatrice a cui affidiamo ogni anno l’allestimento e il disallestimento delle luminarie natalizie di tutto il centro storico è di Reggio Emilia – dicono dal Consorzio - e, proprio per la sua esperienza pluriennale e professionalità, serve la maggior parte delle grandi città d’Italia. Questo determina da parte nostra una programmazione attenta di tutte le fasi di allestimento e smontaggio che vanno ad incastrarsi anche con le altre città coinvolte. Proprio come accaduto anche in passato, al termine delle festività. Rassicuriamo tutti i cittadini: oggi riprenderanno tutte le operazioni ed entro le 15 si concluderanno gli smontaggi".