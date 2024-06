Il grazie di Assisi a Sergio Fusetti. Omaggio all’"eroe della Basilica"

Il Sacro Convento e la città hanno reso omaggio a Sergio Fusetti, capo restauratore e responsabile dell’Ufficio tecnico della Basilica, per il traguardo dei cinquant’anni di carriera e attività in favore dell’arte e della sua tutela. "La Basilica non è un museo, è anche un capolavoro d’arte e di spiritualità. Di tutto questo Sergio Fusetti è ben cosciente. Lavorare qui non è come lavorare in qualsiasi altro luogo – ha sottolineato il Custode Moroni – Competenza, professionalità, amore e passione. Quattro sostantivi per sintetizzare l’opera del maestro Fusetti in questi cinquant’anni. Competenza e professionalità acquisite sul campo e perfezionate nel tempo, a contatto con i capolavori d’arte della Basilica. Amore e passione per il proprio lavoro e per ciò che la bellezza riesce a trasmettere. E a questi termini unisco anche il profondo rispetto per l’istituzione che questo luogo rappresenta e per coloro che lo animano. Esprimiamo attraverso questo evento il nostro grazie a Sergio Fusetti per tutto questo e per la sua amicizia".

Il ricordo dei cinquant’anni della carriera di Fusetti – dai restauri di tante opere e cicli ai momenti drammatici del terremoto del 1997 e il successivo recupero delle Vele di Giotto crollate nella Basilica superiore – durante le giornate di studi organizzate dalla Galleria Nazionale dell’Umbria in collaborazione con il Sacro Convento ad Assisi; con il Custode Moroni che ha espresso la propria gratitudine per il rapporto instaurato tra il Sacro Convento e la Galleria Nazionale dell’Umbria negli ultimi anni, avviato dall’allora Custode fra Mauro Gambetti – oggi cardinale, intervenuto alla giornata – e il direttore Marco Pierini. A conclusione dei lavori, anche la Città di Assisi, con il sindaco Stefania Proietti, ha reso omaggio Sergio Fusetti, che ha offerto ai presenti anche una guida d’eccezione della chiesa inferiore della Basilica.