il cordoglio della politica

TERNI Giornata di lutto ieri per la politica umbra a causa della scomparsa del già senatore Franco Giustinelli e di Franco Santarelli. "Con tristezza ho appreso della scomparsa del senatore Giustinelli, un intellettuale e un protagonista della storia della nostra regione. Franco ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di Terni e dell’Umbria – così la governatrice Stefania Proietti – Come assessore comunale di Terni, assessore regionale all’urbanistica dal 1975 al 1983, e poi come senatore della Repubblica, ha saputo incarnare i valori repubblicani e della democrazia, guidando con passione e competenza le battaglie per il bene comune. La sua formazione come insegnante e preside, unita alla sua instancabile attività di animatore culturale, ha ispirato generazioni di giovani e arricchito la vita civile della comunità". Al cordoglio della governatrice si sono uniti quelli di Walter Veltroni, il vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, la presidente del Consiglio regionale Sarah Bistocchi, il senatore Wlater Verini, il Pd e l’Istituto umbro di storia contemporanea (Isuc.) E poi la scomparsa di Santarelli. "Oggi è una giornata tristissima per Umbria Civica, per Amelia e per l’Umbria – afferma Nilo Arcudi – Amatissimo vicesindaco di Amelia per tanti anni, dirigente del Psi prima e poi responsabile organizzativo di Umbria Civica per la provincia di Terni, bravissimo funzionario del Sii, fraterno amico e compagno"