Il bel Natale dell’Altotevere. Musica, presepi e mercatini

I mercatini di Natale lungo il corso e in piazza Garibaldi per tutta la giornata di domani, Retrò Christmas Edition, un appuntamento speciale a Città di Castello in vista delle festività che proporrà ai tifernati e ai turisti tante idee e occasioni per i regali. Sono circa 100 le prenotazioni di antiquari, collezionisti, rigattieri e hobbisti che porteranno in vetrina un’ampia scelta di articoli d’epoca e rarità. I commercianti del centro storico apriranno i negozi, in piazza Costa la Fabbrica di Cioccolato e in largo Gildoni la pista del ghiaccio. In Altotevere atmosfera da cartolina a Montone dove stamani alle ore 11, il complesso museale di San Francesco ospita la presentazione della guida turistica "Montone, un luogo da vivere" e dell’agenda Montone 2025. "Questa agenda non è solo un aiuto per organizzare le nostre giornate, ma anche un simbolo del nostro spirito di comunità", dice il sindaco Mirco Rinaldi. Nel pomeriggio c’è la camminata "Alla scoperta di Montone", un percorso a piedi tra gli scorci caratteristici del centro storico, accompagnati da Giovanni Cangi, esperto di storia e architettura (le offerte raccolte saranno destinate ai progetti di Altotevere senza frontiere). Alle 21 spettacolo al teatro San Fedele ‘Freddy vuole fare jazz’, già sold out. Domenica via all’esposizione dei presepi che partecipano al concorso ‘Presepiando’, aperto ai residenti del centro storico.

Fine settimana natalizio anche a Umbertide in Piazza Caduti del Lavoro che si trasforma in un grande mercato a cielo aperto: dalle 8 alle 20 i banchi degli operatori del settore non alimentare – protagonisti dei mercati settimanali del mercoledì – animeranno la piazza con una varietà di proposte, ideali per gli acquisti natalizi.