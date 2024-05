I volontari della Lipu cercano rinforzi

Sos volontari alla Lipu di Castiglione del Lago. Il centro di recupero di fauna selvatica lancia un urgente appello per il reclutamento di personale volontario per far fronte all’improvviso arrivo di un ingente carico di tordi frutto di un sequestro dei Forestali. Da qui l’accorato appello da parte della responsabile Edna Palmerini: "Accogliamo chiunque anche senza esperienza e competenze voglia darci una mano per far fronte a questa vera e propria emergenza. Accettiamo anche aiuti materiali". Gli interessati a collaborare possono presentarsi spontaneamente presso la Lipu Umbria (area ex aeroporto di Castiglione del Lago) dalle 8 alle 20, oppure contattarla al numero 338 3560692.