"I nostri primi sei mesi". Il centrodestra fa il bilancio ’Investire sulle cose utili’

Dopo quasi sei mesi di amministrazione della città, la coalizione di maggioranza composta dalle liste di Gubbio Civica, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia tira le somme di questo primo periodo al governo cittadino. "Il nostro comune – esordisce la coalizione nella nota congiunta – ha ben dieci mutui da pagare e gli innumerevoli lavori in corso decisi negli ultimi sei mesi prima delle elezioni hanno in molti casi sforato i costi preventivati". I lavori pubblici sono un tema centrale: "Abbiamo recuperato un approccio collaborativo con la Soprintendenza che aveva bocciato il progetto di riqualificazione degli Arconi di Piazza Grande e solo grazie al lavoro dell’assessore Spartaco Capannelli questo parere è diventato positivo, sbloccando un importante intervento di 1,5 milioni. Esempi concreti di buon governo. Oltre a questo, la nostra amministrazione, sta garantendo la conclusione di importanti interventi sulle scuole, stanziando rispettivamente 410mila euro per la scuola Aldo Moro, 120mila per l’asilo di San Pietro e 70mila per la scuola di Padule. Tutte somme non previste inizialmente. I lavori del Parcheggio di San Pietro verranno finalmente portati a termine cercando di recuperare gli errori di progettazione. In ogni ambito, dal sociale alle manutenzioni, dallo sport al commercio e al personale, l’impegno della Giunta è volto ad ottimizzare le risorse e garantire ottimi servizi ed eliminare gli sprechi".

Il comunicato si chiude con gli obiettivi per il 2025: "Durante il nuovo anno – assicura la Giunta – metteremo a gara la realizzazione del Museo degli Antichi Umbri e la riqualificazione di Parco Ranghiasci, ipotizzandone una forma di gestione, prevederemo la realizzazione della bretella di Madonna dei Perugini, arteria importante per armonizzare la viabilità all’interno della variante e valorizzare un’intera area. Oltre a questo, partiremo con il rifacimento di Via XX Settembre e speriamo di poter presto ufficializzare l’ottenimento di un ingente finanziamento ministeriale per il restauro dell’Ex Mattatoio di Via della Piaggiola. Lo Sport, la Cultura, gli eventi saranno sempre più il traino della nostra offerta turistica, attraverso la collaborazione tra enti e privati, favorendo la crescita di investimenti in strutture ricettive ed ospitalità".

Federico Minelli