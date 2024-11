I grandi nomi del teatro contemporaneo al Subasio di Spello

Punta sul teatro contemporaneo la “Bella Stagione“ del Subasio di Spello, a cura di Fontemaggiore, con una programmazione ad alta densità artistica, anche grazie alle collaborazione con lo Stabile dell’Umbria, Spazio Zut e Umbria Factory Festival. La Bella Stagione si apre domani alle 21.15 con “Caravaggio di chiaro e di oscuro“, racconto biografico interpretato da Luigi D’Elia con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Si prosegue il 28 novembre con la comicità di Paolo Nani e il suo spettacolo “La lettera“, rappresentato in tutto il mondo e liberamente ispirato al libro di Queneau “Esercizi di Stile”. Sempre sul fronte dell’arte a gennaio c’è “Trovata una sega!“ di Antonello Taurino, racconto su Livorno, Modigliani e “lo scherzo del secolo” dell’estate 1984. Anche il classico, riletto in chiave contemporanea, è presente in rassegna con lo spettacolo “P come Penelope“, che indaga con ironia il tema del femminile in relazione al modello proposto dal mito e con il “Pluto“ di Aristofane portato in scena dai Sacchi di Sabbia con il loro stile “arguto-pop”. La storia trova spazio in due spettacoli che, seppur diversissimi tra loro, affrontano questioni profonde di natura morale: “Kohlaas di Kleist, interpretato da Marco Baliani che, attraverso il racconto di un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del Cinquecento, riflette sul concetto di giustizia e “Dov’è finito lo Zio Coso“, di Lst Teatro che, attraverso la rappresentazione di un incontro surreale e devastante, mette l’accento sul tema del revisionismo storico nei confronti della Shoah. C’è anche “La moglie perfetta“, scritto e interpretato da Giulia Trippetta sulla frattura tra mondo interiore e il modello proposto dalla società, mentre Filippo Nigro (nella foto), con “Every Brilliant Thing“, porta in scena con leggerezza e ironia lo spettacolo vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2022, un racconto di autofiction scandito da “liste di cose per cui vale la pena vivere”.

