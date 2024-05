I fedeli di Lama in processione a Colle Plinio

SAN GIUSTINO – Una domenica speciale per la comunità di Lama che ha partecipato numerosa alla messa nella piccola chiesa di Colle Plinio, poi alla processione che si è svolta nel parco di Villa Cappelletti, normalmente chiuso al pubblico ed eccezionalmente riaperto per l’occasione. Grande emozione per i tanti ex residenti nella zona, ora meno popolata, ma una volta abitata da molte famiglie rimaste fortemente legate a questo luogo. La processione è stata guidata dal parroco don Francesco Mariucci, dalla piccola, ma preziosa chiesetta di Colle Plinio fino al tempietto in fondo al viale della dimora: un lungo pellegrinaggio di persone ha preso parte a questa giornata. Villa Cappelletti è una splendida dimora con grandi mura antiche, le statue, i fiori che celebrano la primavera: tutti elementi che hanno fatto da contorno a una domenica che rinnova l’immutato affetto delle persone del luogo verso colle Plinio.