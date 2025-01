I ’Cantori Nocerini’ alla Casa della Musica

NOCERA UMBRA – Un nuovo anno ricco di impegni per i cantori nocerini guidati dall’esperienza del Maestro Simone Marcelli, che guida la compagine canora nocerina a più antica e ricca di storia del territorio. Doppio appuntamento per salutare il "Novus Annus", quindi, ieri e oggi con due imperdibili concerti con le più belle musiche della tradizione del periodo natalizio, accompagnati per le occasioni al pianoforte del Maestro Fausto Paffi. Intensa l’attività programmata con i concerti già inseriti nel cartellone della 39^ edizione di "Natale in Coro" sostenuta da A.R.C.UM. e FE.N.I.A.R.CO. Gli auguri per il nuovo anno a Nocera Umbra arriveranno oggi alle ore 18 presso la rinnovata "Casa della Musica" di via san Felicissimo, che apre le porte all’esecuzione del primo Concerto dell’anno con "Novus Annus" concerto augurale. Un concerto emozionale e suggestivo a sottolineare la gioia della vita che possa nascere nei cuori di ciascuno di noi in ogni giorno del nuovo anno. In tutte le esibizioni della Corale ci sarà anche lo spazio dedicato ai giovani del Gi.Ca.No.(Giovani Cantori Nocerini).