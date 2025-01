Gubbio, i numeri danno ragione a Fontana. Per i rossoblù gennaio è stato il mese migliore

Con il pareggio di Campobasso si è chiuso il gennaio 2025 del Gubbio, il mese migliore in questa stagione sia per quanto riguarda i punti conquistati che i gol segnati dai rossoblù. Due vittorie (3-1 vs Lucchese e 1-0 vs Perugia), un pareggio (1-1 a Campobasso) e una sconfitta (2-1 a Terni) nel primo mese del nuovo anno portano a sette il conteggio dei punti conquistati in classifica e a sei quello delle reti segnate: come detto, il miglior dato mensile di tutta la stagione finora.

Questo tipo di risultati coincide all’incirca con l’arrivo in panchina di mister Gaetano Fontana, subentrato a Roberto Taurino dopo la sconfitta con il Milan Futuro dell’8 dicembre scorso. Da lì in poi il pareggio con la Spal e la sconfitta a Sestri Levante prima del filotto di gennaio di cui si è parlato sopra, con un’idea gioco intravista soprattutto nell’ultima gara con il Campobasso e con un Tommasini che in queste sei partite ha messo a segno quattro reti, trovando una buona vena realizzativa anche se non sempre contornata da prestazioni altrettanto positive.

Queste fondamenta poste dallo staff tecnico dell’allenatore nativo di Catanzaro e i passi in avanti fatti di recente fanno guardare al futuro con discreto ottimismo: è necessario dare continuità al lavoro intrapreso da un mese e mezzo a questa parte, durante la settimana, in campionato e nella finestra di mercato. In questi ultimi giorni – la finestra invernale si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio – resta da capire quale sarà il futuro di due giocatori al momento rossoblù. Il primo è Fossati, che ha già saltato le ultime due convocazioni perché vuole tornare al Genoa per essere poi girato al Carpi.

L’altro, invece, è Tozzuolo, il cui contratto è in scadenza nel 2025 e da diverse settimane cercato insistentemente dalla Ternana (che offrirebbe al centrale perugino un contratto fino al 2027): saranno fatte valutazioni a livello tecnico ed economico prima della scelta definitiva, anche se il tempo stringe. Hanno lasciato il Gubbio a titolo definitivo, intanto, il difensore Guerrini (2006) e il centrocampista Gnazale (2007) entrambi ceduti al Grosseto nel girone E di Serie D.