Green pass obbligatorio, manifestazione di protesta a Terni

Terni, 15 ottobre 2021 Manifestazione “no green pass”,in piazza della Repubblica per protestare contro l'introduzione dell'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro. Ad organizzare l'iniziativa, il “Fronte del dissenso”, insieme alla Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali). “Uno, cento, mille portuali” il coro che si è alzato più volte dalla folla, in solidarietà ai lavoratori del porto di Trieste. I manifestanti, qualche centinaio, si sono spostati in corteo in corso del Popolo, transitando sotto la sede del Comune, poi tornare in piazza della Repubblica. Tra gli interventi, anche quello di un dirigente sanitario sospeso, così si è presentato. Dura la “condanna” del green pass obbligatorio da parte dei manifestanti. Intanto in Acciai Speciali Terni, in occasione della prima giornata di obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, turnazioni e produzioni non hanno subito modifiche sostanziali. L'azienda ha installato un dispositivo per la lettura dei Qr code ai cancelli d'ingresso allo stabilimento.