Gran ritorno degli scacchi in Umbria. Nuovi traguardi e Rocchetti futuro vertice

L‘Umbria sta vivendo una vera e propria rinascita nel mondo degli scacchi, con una serie di eventi di livello nazionale e internazionale che stanno ridefinendo il panorama di questa nobile disciplina. Il Grand Prix a tempo lungo, ideato da Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi dell’associazione “A Gonfie Vele”, ha dato nuovo impulso a questo sport della mente, ricordando i fasti dell’epoca Fischer-Spassky del 1972. Il movimento umbro ha registrato risultati significativi nel 2024, con otto tornei a tempo lungo in formula weekend. Rilevante è stato il successo del giovane Matteo Viti, classificatosi terzo per spareggio tecnico nel Campionato Italiano Giovanile Under 14.

Il 2025 si preannuncia altrettanto dinamico con un calendario fitto di appuntamenti: oggi il Campionato under 18, valevole per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile U18, a febbraio il Torneo internazionale di Gubbio, a marzo Campionato Italiano serie C a Perugia. Da aprile a dicembre: Grand Prix con tappe a Todi, Perugia, Amelia, Spoleto e Bevagna. Intanto, in vista della nomina del nuovo presidente della delegazione regionale, sette delle dieci società umbre hanno indicato Sergio Rocchetti come candidato per il quadriennio 2025-2028.