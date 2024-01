Giurano gli “allievi“

ORVIETO Si è svolta alla presenza del comandante generale della guardia di finanza, generale di Corpo d’armata Andrea De Gennaro, dell’ispettore per gli istituti di istruzione, generale di Corpo d’armata Bruno Buratti e del comandante della Legione allievi, generale di brigata Marco Lainati, delle autorità civili, militari e religiose, la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica“ e di consegna delle “Fiamme“ del 22° Corso “Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza- Appuntato Tommaso Coletta". Il Battaglione di formazione, ha raggiunto, marciando sulle note musicali della Fanfara della Legione allievi, piazza del Duomo, inquadrandosi ai piedi della Cattedrale. In questa suggestiva cornice, gli allievi hanno prestato “Giuramento di fedeltà alla Repubblica“, rispondendo "Lo giuro" alla formula pronunciata dal comandante della scuola, il colonnello Massimiliano Martina. Sono state quindi consegnate agli allievi finanzieri classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito le “Fiamme Gialle“, simbolo di appartenenza al Corpo. Nel suo discorso, riferisce la Gdf, il comandante generale ha ricordato che quest’anno ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza ed ha espresso parole di elogio per il comparto antiterrorismo e pronto impiego, sottolineandone la rilevanza per l’istituzione e l’elevata operatività nelle attività di controllo del territorio, di mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica e di tutela delle più alte personalità dello Stato. Ha poi sottolineato come il comparto non sia soltanto "specialistico", ma allo stesso tempo "speciale" perché composto da militari con un elevato livello di preparazione e motivazione. Al termine della cerimonia, gli allievi del 22 esimo corso hanno donato alla città, nelle mani del primo cittadino, un defibrillatore automatico esterno.