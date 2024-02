Giornata di raccolta del farmaco. È possibile donare in 16 farmacie Sedici farmacie di Terni partecipano alla Giornata di raccolta del farmaco promossa dal Banco farmaceutico. I cittadini sono invitati a donare medicinali da banco per aiutare le persone in difficoltà. I farmaci raccolti saranno consegnati a realtà benefiche che si occupano di persone in povertà sanitaria.