Giorgio Colangeli porta “Le Volpi“ al Mengoni e Clitunno

Esplora la complessità delle emozioni umane lo spettacolo in arrivo in due teatri umbri: “Le volpi“ (nella foto), spettacolo della Compagnia Capotrave finalista ai Premi Ubu 2024 nella categoria “nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica”, scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci (sua anche la regia), con protagonisti Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato. Lo spettacolo va in scena questa sera alle 21 al Mengoni di Magione (per la stagione dello Stabile dell’Umbria) e domani alle 17 al Clitunno di Trevi per la stagione “Atto III°” di Tec – Teatro al Centro.

La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui: nell’ombra di una sala da pranzo, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro che stringono e sciolgono accordi e regolano la maniera migliore di distribuire favori, concessioni, incarichi di servizio e vantaggi.