Giochi de le Porte, venerdì si torna al passato col banchetto

GUALDO TADINO - E’ già tempo di "Convivium Epulonis", tradizionale appuntamento con l’arte culinaria medievale. L’Ente Giochi de le Porte, guidato dal presidente Claudio Zeni, affiancato dal Gonfaloniere Gianluca Anzuini, d’intesa col Comune, organizza il banchetto nella sera di venerdì prossimo. E’ il primo grande evento, una vera finestra spettacolare, apre le iniziative che preludono ai Giochi de le Porte di fine settembre. Il programma prevede l’accoglienza degli ospiti alle 18,30 nella Rocca Flea da parte delle autorità cittadine e dell’Ente Giochi per un aperitivo; alle 20 si raggiunge la taverna della Porta San Benedetto. Si trova una tavola imbandita ed una ambientazione decisamente suggestiva ed inconsueta, di grande pregio; i commensali partecipano a quello che poteva essere un banchetto offerto da un ricco signore del XV secolo ad ospiti di grande riguardo. Sarà un immergersi in un clima magico, una sorta di fuga nel tempo, con sapori, odori e suoni che caratterizzavano un passato non del tutto tramontato. I tavernieri delle quattro Porte preparano pietanze impiegando ingredienti in uso in epoca medievale e li servono ai commensali, che vengono allietati anche da musici e giullari. Tanti gli ospiti previsti, tra cui rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, imprenditori, personalità della cultura e dell’informazione.

A.C.