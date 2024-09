Giochi de le Porte con il brivido. Alla fine trionfa San Facondino

La magnifica Porta di San Facondino dei Priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi ha vinto i "Giochi de le Porte" ed ha conquistato il Palio di San Michele Arcangelo. E’ il verdetto finale dei Giochi de le Porte che ha tenuto tutti col fiato sospeso sino all’ultimo: la vittoria è arrivata nella corsa a pelo, col somaro Bombolino di San Martino caduto nell’immettersi in via Calai; ed il somaro Vespro, portacolori dei gialloverdi, ha tagliato per primo il traguardo condotto dal fantino Edoardo Angeli, conquistando punti determinanti.

Le gare hanno avuto questo andamento: nella corsa con i carretti, il primo posto è stato del somaro Vespro di Porta San Facondino condotto da Mattia Biagioli e Giacomo Minelli, che ha compiuto il percorso in 1’52’’ 50 centesimi; a seguire il somaro Ugo dei Cantelli di San Benedetto con 1’52’’60, Contrappasso di S. Donato con 2’0’’48 c. e Bombolino di San Martino con 2’1’’26 c. Nella fionda si è imposto Francesco Comodi di Porta San Martino con l’ottimo 5 su 5; a seguire Samuele Berardi di San Benedetto con 4/5, Alessandro Lilli di San Donato con 3/5 e Robert Shahini di San Facondino con 2/5. Nel tiro con l’arco, Cristian Teodori di San Martino ha realizzato 40 punti, seguito da Giordano Pica di San Facondino e Gioele Martini di San Donato a 36.

Gara finale tiratissima, con Bombolino in testa, poi la caduta e San Martino ha lasciato il palio a Porta San Facondino. I gialloverdi hanno avuto anche la soddisfazione di ricevere il premio della giuria per aver presentato la migliore proposta nel corteo storico del sabato sera.

Alberto Cecconi