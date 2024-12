Gara virtuale di ciclismo. Sui “rulli“ venti giovani atleti

Una corsa virtuale di ciclismo riservata ai giovani per volare in Spagna con Tadej Pogacar. L’evento si chiama “Premio Francesco Cesarini (foto) Dream Ahead“ ed è stato ideato ed organizzato dalla figlia del compianto ciclista spoletino della Nazionale, Francesca, capace di coinvolgere nomi del calibro di Colnago e Uae Team Emirates. La gara si tiene oggi all’Auditorium della Stella, in piazza Garibaldi, a partire dalle 10 ed è patrocinata da Lega ciclismo professionistico, Federazione Ciclistica Italiana, Sport e Salute e Fies (federazione esports). Si tratta di una corsa di ciclismo virtuale riservata a giovani atleti delle categorie Allievi e Juniores (classi 2006-2007 e 2008) che in sella si daranno battaglia su appositi rulli connessi con piattaforma informatica. Circa venti giovani ciclisti, provenienti da varie regioni italiane, si sfideranno su un circuito di 15,1 km e con 177 metri di dislivello, ambientato nelle Fiandre occidentali, replica una parte del tracciato del mitico Giro delle Fiandre. Si parte la mattina con le batterie di qualificazione, la finale è prevista per le 16 e a seguire è prevista la cerimonia di premiazione. Il vincitore coronerà anche quello che forse è il sogno di tutti i giovani che salgono in sella ad una bicicletta ed iniziano a praticare il ciclismo a livello agonistico: sarà protagonista di uno stage di una settimana con la Uae Team Emirates, di Tadej Pogacar ad Alicante, dal 15 al 21 dicembre.