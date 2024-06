Fumi fuoriescono da azienda chimica, scatta l’allarme: scuole evacuate. “Tenere chiuse le finestre”

Spoleto (Perugia), 18 giugno 2024 – Fuoriuscita di fumi da un’azienda chimica provoca l’uscita anticipata dei bambini di due scuole materne della zona e la chiusura di tre strade. Il Comune definisce la situazione “sotto controllo” invitando però la popolazione residente e tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 18 giugno, l’incidente alla Italmatch Chemichal. Sul posto anche il sindaco Andrea Sisti, oltre a carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e autorità sanitarie.

"Chiuse al traffico – fa sapere il Comune – via Pietro Conti, via Caduti di Nassirya, via Colle San Tommaso Alla luce di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi all'interno dell'azienda Italmatch Chemiscal Spa, si comunica che la situazione risulta essere sotto controllo. Vista la fuoriuscita di fumi si chiede innanzitutto alla popolazione residente nelle aree limitrofe di non aprire le finestre fin quando la situazione non sarà tornata in una condizione di normalità”. Per quanto riguarda le scuole materne di Villa Redenta e "Collodi" di via Tito Sinibaldi, il Comune di Spoleto ha avvertito le famiglie per favorire l’uscita anticipata dei bambini. ​