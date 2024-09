"Fondo di prevenzione per le emergenze legate ai cambiamenti climatici"

PASSIGNANO - "Ieri (lunedì, ndr) la commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha approvato il nostro emendamento alla relazione sul Fondo di solidarietà dell’Ue accogliendo le proposte dell’Italia, sempre più al centro delle politiche europee. L’emendamento ora dovrà passare al vaglio della Plenaria di ottobre a Strasburgo, alla quale sarò ovviamente presente nel rispetto del patto di lealtà che ho stretto con i miei concittadini umbri che credono nel mio impegno e nella mia volontà". L’europarlamentare Marco Squarta di dice molto soddisfatto per questo risultato, che spinge per l’istituzione di un Fondo di Prevenzione dedicato alle emergenze legate ai cambiamenti climatici, come il prosciugamento di fiumi e laghi, "penso al nostro Lago Trasimeno e alle difficoltà idriche che vive da tempo. L’obiettivo è quello di finanziare misure preventive efficaci che possano mitigare i danni futuri e agire in caso di grave siccità. Il fondo proposto mira a intervenire in modo efficace e rapido in un contesto gravemente compromesso".