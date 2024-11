Focus sullo smottamento della Rupe. C’è l’interrogazione parlamentare

Un’ interrogazione parlamentare per fare chiarezza sui gravi fenomeni di smottamento che stanno interessando la Rupe, soprattutto nella zona della Fontana del Leone, cosi come hanno segnalato alcuni residenti, i quali avevano anche presentato un esposto alla magistratura. Il senatore del Pd, Walter Verini, ha ora depositato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Verini nel documento ha richiamato importanti e precedenti interventi legislativi come la legge del 1978, che aveva stanziato fondi significativi per la protezione di queste aree, ma oggi, nonostante le risorse passate e gli accordi programma, si assiste a una preoccupante incuria. Il Pd di Orvieto esprime gratitudine verso il senatore per il suo impegno e coglie l’occasione per denunciare "l’immobilismo della Giunta regionale e di quella comunale, che hanno permesso il proliferare di frane e degrado, mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. "Il recente crollo della costa calcarea di strada Fontana del Leone – continuano i dem orvietani – è un segnale allarmante della mancanza di politiche concrete di manutenzione e prevenzione da parte delle amministrazioni locali"Nell’interrogazione, Verini ha chiesto l’intervento diretto del ministro per verificare la situazione e valutare l’invio di un nucleo ispettivo, così da prevenire ulteriori danni e salvaguardare il lavoro svolto in passato. Secondo il senatore, è necessario un "intervento coordinato tra istituzioni nazionali e locali per preservare il patrimonio storico e naturale della regione, superando finalmente l’indifferenza delle attuali giunte". "Questa è una battaglia che il Partito democratico sostiene con forza, come parte del proprio impegno per un’Umbria che risponda alle vere esigenze delle sue comunità" afferma il Pd. "Giovedì 7 novembre - cosi i residenti nella lettera aperta inviata alle autorità comunali – è iniziata a crollare la costa calcarea di strada Fontana del Leone, studiata dalle università in quanto testimonianza delle origini di formazione della Rupe, a pochi metri dalla storica fontana. I distacchi hanno provocato la chiusura della strada. Nessuna notizia rispetto i tempi di intervento per il ripristino della sicurezza dell’area. Il totale abbandono delle pendici della Rupe alla vegetazione spontanea e agli animali selvatici ha indebolito la sua fragile struttura"

Cla.Lat.