Finalmente ampliata di 21 unità la pianta organica del carcere

Nuovo personale in arrivo al carcere di Sabbione e a quello di Spoleto, i due “supercarceri“ dell’Umbria, per l’ampliamento delle piante organiche Dopo tante notizie negative legate agli episodi di violenza e ai disagi che si susseguono nel carcere ternano e anche in quello spoletino, una novità certramente positiva viene annunciata dal Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Dopo una lunghissima attesa, è ufficiale l’ uscita del D.M. 2024 inerente le nuove piante organiche degli Istituti e dei nuclei traduzioni - così il sindacato – e abbiamo il piacere di annunciare una importante vittoria del Sappe Umbria per essere riusciti, nonostante le previsioni, ad ottenere un incremento in pianta organica di 21 unità per Terni, 15 per Spoleto, 3 per Perugia ed 1 per Orvieto".

"Considerando che l’ intero distretto Toscana Umbria è rimasto ad invarianza numerica complessiva - aggiunge il Sappe – , possiamo affermare che questa è la vittoria della tenacia e della perseveranza di chi ha saputo lottare fino in fondo per il bene degli Istituti umbri". Tra Terni e Spoleto, come detto i sue supercarceri della regione, sono quindi un arrivo complessivamente altre trentasei unità in pianta organica, ventuno delle quali specificatamente per il carcere ternano di vocabolo Sabbione.