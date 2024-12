Fere pronte alla sfida contro la Pianese: terreno sintetico e tifosi rossoverdi in trasferta

Un’avversaria molto insidiosa per le Fere che sono in forte progressione. La Pianese, rivelazione del campionato, ha dalla sua anche un terreno in sintetico e di dimensioni ridotte. Il fattore-campo sarà ben controbilanciato dagli oltre 600 tifosi rossoverdi al seguito.

"E’ una gara complicata per il terreno di gioco e per la qualità dell’avversaria, squadra molto diretta e aggressiva che in casa ha fatto soffrire tutti - afferma mister Ignazio Abate – Faccio i complimenti all’allenatore. Ci siamo preparati alla grande come sempre. Non dobbiamo farci trasportare dall’entusiasmo. Non ci snaturiamo e porteremo avanti i nostri principi per cercare di dominare e vincere. Non vuol dire che non dovremo adattarci alla partita che immagino nella mia testa. Ci verranno a prendere a uomo. In pieno controllo la mia squadra ha dimostrato di avere le qualità per dominare. Ma ci adatteremmo qualora dovessimo essere più diretti. Le dimensioni del campo complicano le cose, ma ci siamo preparati per giocarla senza abbandonare i nostri principi. Per vincere occorre anche la voglia di soffrire e di recuperare la palla".

Le assenze sono di spicco e la forza del gruppo è chiamata all’ennesimo esame: "Fin dall’inizio ho tenuto tutti in massima considerazione e dunque non sono preoccupato di chi scenderà in campo. Si sono tutti allenati con la migliore mentalità e dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ho chiesto ai ragazzi di giocare per la nostra gente. In un’ ora sono stati venduti tutti i biglietti. Questo ci ha toccato e significa che qualcosa sta succedendo. Sarà un bel colpo d’occhio vedere quella striscia rossoverde".

In settimana il presidente D’Alessandro ha sottolineato la grande capacità della squadra nel superare il difficile momento d’inizio stagione. Abate spiega: "Ricorderete tutti come abbiamo vissuto quei 15 giorni, quando ci mancava il terreno sotto i piedi. E tutti avete notato il senso di appartenenza dei calciatori. Il presidente è stato bravo a capire le dinamiche e dare supporto al gruppo. Sta rispettando tutte quello che ci ha detto nel suo primo incontro nello spogliatoio, rivelandosi persona seria. C’è un bel blocco unico. Sta a noi trascinar più gente allo stadio e da gennaio potrà esserci una spinta in più".

COSI’ IN CAMPO. Piancastagnaio, Stadio Comunale, ore 15. PIANESE (3-4-2-1): Boer; Remy, Polidori, Chesti; Boccadamo, Simeoni, Odjer, Nicoli; Mastropietro, Colombo; Mignani. TERNANA (4-2-3-1) Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Loiacono, Martella; de Boer, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. Arbitro: Zago di Conegliano Veneto.

Augusto Austeri