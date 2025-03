FdI invita le scuole. Pd: "Ingerenza politica"

Scontro aperto sulla iniziativa di Azione Giovani, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che ha inoltrato una comunicazione ufficiale a tutte le segreterie scolastiche, sollecitando la partecipazione degli istituti a un evento dedicato allo sport che si è tenuto ieri mattina e al quale ha preso parte anche il sindaco Roberta Tardani. Secondo il Movimento Cinque Stelle e il Pd si tratta di una ingerenza da parte di un partito all’interno della scuola.

Secondo il segretario del Pd, Maurizio Talanti:"Un simile atto configura un precedente grave e inaccettabile. Le scuole, per loro stessa natura, sono istituzioni deputate alla formazione libera, imparziale e autonoma delle giovani generazioni e non possono essere terreno di indebite ingerenze partitiche. La tutela di tale principio non è solo una questione di opportunità, ma rappresenta un pilastro irrinunciabile per la tenuta democratica del nostro sistema educativo e istituzionale. Pur considerando la possibilità che l’invito sia stato formalmente veicolato attraverso canali di comunicazione accessibili al pubblico, ciò non esime dall’esprimere una netta censura sul piano dell’opportunità politica. Il fatto che un’organizzazione riconducibile a un partito della maggioranza locale si permetta di interloquire direttamente con le scuole di ogni ordine e grado per promuovere la propria agenda solleva interrogativi inquietanti sul rispetto del principio di imparzialità della pubblica amministrazione-dice ancora il segretario Pd-. Si è inoltre affermato che l’iniziativa in questione non avrebbe carattere politico. Tuttavia, la natura degli interventi previsti e il coinvolgimento di esponenti istituzionali di parte smentiscono nei fatti questa narrazione e pongono serie riserve sulla trasparenza dell’operazione. Ancora più discutibile appare la decisione della sindaca di prendere parte all’evento, avallando con la sua presenza un’iniziativa di dubbia correttezza istituzionale".

Di parere opposto Fratelli d’Italia: " Il Pd parla di “ingerenza partitica nelle scuole“ riferendosi ad un evento pubblico da noi organizzato sul tema dello sport e dei giovani. Un’accusa pretestuosa e infondata, che dimostra ancora una volta come si scelga di strumentalizzare politicamente un’iniziativa seria, aperta a tutti e dedicata ad un tema che riguarda l’intera comunità. L’evento non è stato organizzato in nessuna scuola, né tantomeno ha coinvolto o strumentalizzato studenti. Si tratta di un’occasione di confronto su un tema trasversale come lo sport e il benessere giovanile".