Farine di alta qualità e a chilometro zero

Con le mani in pasta… meglio se la farina è di qualità e a chilometri zero. Da ieri, con la firma del protocollo, le farine usate nelle cucine dell’istituto superiore Patrizi Baldelli Cavallotti che forma i futuri chef, saranno fornite da Molini Fagioli (col grano prodotto in Altotevere). Il progetto punta a promuovere e valorizzare l’utilizzo di farine di alta qualità e con filiera tracciata, nel rispetto dell’ambiente, ma anche a dare impulso a comuni strategie di innovazione e sviluppo. Sono queste le finalità del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Istituto e dall’azienda Molini Fagioli di Magione, specializzata nella produzione di farine artigianali di qualità e promotrice della filiera umbra tracciata e certificata di grano tenero contenente zero residui di prodotti fitosanitari (Oirz). Una collaborazione che all’interno della scuola interesserà ovviamente l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera. A firmare l’accordo sono stati il presidente della Molini Fagioli, Alberto Figna, e la dirigente scolastica dell’istituto, Marta Boriosi. Tra le attività previste dall’accordo c’è la fornitura di farine di qualità alla scuola, scambi formativi, l’organizzazione di eventi e laboratori (dalle fasi di analisi del prodotto alla trasformazione in cibo), con esperti messi a disposizione dalla Molini.

"Questo protocollo – ha spiegato la dirigente Boriosi – rafforza il percorso intrapreso dalla nostra scuola intesa come comunità attiva, aperta alla collaborazione con il territorio e il mondo del lavoro. Il progetto punta a far incontrare i nostri giovani con le realtà produttive più importanti del territorio e che hanno a cuore la cura dell’ambiente. L’auspicio è che quando i nostri studenti diventeranno professionisti della cucina possano continuare a scegliere e utilizzare prodotti di massima qualità".