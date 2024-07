Fabrizio Catalano scomparso da 19 anni. La mamma: "Nostro figlio continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato"

Assisi, 19 luglio 2024 – «Ogni giorno che passa senza Fabrizio è un peso che mi porto dentro, un’assenza che diventa sempre più marcata col passare del tempo. Tuttavia, la sua presenza è ancora palpabile in me, in noi, specialmente nei momenti di difficoltà". Sono le parole di Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio Catalano che, insieme al marito Ezio e all’altro figlio Alessio, non molla di un millimetro: il 21 luglio segnerà il diciannovesimo anniversario della scomparsa del figlio.

"Un giorno carico di memoria, riflessione e profonda commozione - aggiunge -. Questa data assume un significato ancor più toccante se si considera che il tempo trascorso senza di lui ha ormai superato gli anni vissuti insieme. Ogni momento è un ricordo, ogni secondo una testimonianza silenziosa di una presenza che continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato". Fabrizio, all’età di 19 anni, sparì il 21 luglio 2005 ad Assisi, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia. La sua borsa e la sua chitarra furono ritrovati in tempi e luoghi diversi lungo il sentiero francescano della pace tra Assisi e Gubbio.

Profondamente religioso e attivo nel volontariato, giocava a hockey nella squadra di Pianezza (TO) e suonava con il gruppo strumentale Agamus di Grugliasco (TO). Amante della scrittura, esprimeva la sua anima generosa e accogliente attraverso versi poetici e incantevoli. Dalla sua scomparsa, i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarlo, avviando ogni possibile iniziativa per ritrovarlo. Fra queste, oltre alla fondazione dell’Associazione Cercando Fabrizio e… anche un concorso letterario è stato organizzato in memoria di Fabrizio, aperto a tutti coloro che lo hanno conosciuto personalmente o hanno sentito parlare di lui attraverso racconti e testimonianze. Quest’anno il concorso, giunto alla decima edizione, ha un’importanza speciale, poiché coincide anche con il quarantesimo compleanno di Fabrizio.

Con il tema "Caro Fabrizio, ti racconto…", i partecipanti sono chiamati a esprimere le loro riflessioni, contribuendo così a mantenere viva la sua memoria. L’iniziativa mira a rinnovare la speranza e a diffondere i valori di Fabrizio, arricchendo il suo ricordo con nuove storie e testimonianze. La decima edizione di questo evento rappresenta un omaggio alla sua vita e alle sue passioni.

Secondo il dato più aggiornato contenuto nella relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse - come ricordano i familiari di Fabrizio - in Italia, dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2024, sono 98.141 le persone italiane e straniere ancora da rintracciare e circa 1000 sono i corpi non identificati.