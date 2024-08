Evento al Calvi Festival. L’omaggio a Herlitzka

E’ senza dubbio uno degli eventi più attesi e preziosi del Calvi Festival che rende omaggio a Roberto Herlitzka (nella foto), artista raffinato e originale, uomo di teatro e attore coltissimo, che ha regalato grandi emozioni agli spettatori che hanno avuto il privilegio di vederlo in scena. Herlitzka, scomparso il 31 luglio, era atteso a Calvi domani e la serata diventa così un tributo alla sua memoria insieme a colleghi, amici, artisti che lo hanno conosciuto e hanno condiviso i momenti creativi della sua vita d’arte in un evento organizzato da Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico del Festival. L’occasione sarà offerta dalla proiezione, già in programma, di “Herlitzka “in Dante - Sei canti della Divina Commedia“, con regia video di Mauro Conciatori e regia teatrale di Antonio Calenda che verrà proiettato domani alle 21.15 al Teatro dei Giardini del Monastero.

La “Divina” Commedia e un attore sublime: un incontro prezioso, un connubio unico tra il padre della lingua italiana e uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano, un artista straordinario per le sue capacità interpretative ed umane in una visione che diventa una grande occasione per onorare il contributo alla cultura e al teatro che Roberto Herlitzka ha dato durante la sua straordinaria vita.

Dopo l’omaggio il Festival proseguirà giovedì, sempre al Teatro dei Giardini del Monastero con “I tre volti di Shakespeare: Amleto – Otello – Re Lear” scritto e diretto da Germano Rubbi, che ne è anche interprete, con Melania Fiore, Damiano Angelucci, Fabrizio Bordignon. Uno spettacolo che rivela la vera natura dei tre personaggi e, di conseguenza, la personalità e le debolezze dell’uomo, per chiudersi il 31 agosto con Stefano Fresi in “Dell’amore, della guerra e degli ultimi“, uno spettacolo musicale con Cristiana Polegri con canzoni e pensieri tratti dai diari di Fabrizio De Andrè.