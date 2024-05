energia elettrica e costi

SPOLETO Aree camper: svolta per quella di via del Tiro a segno, il Comune copre i costi per l’energia elettrica, ma rimangono da sistemare le piazzole di via Fratelli Cervi. Dopo una lunga attesa, finalmente l’area camper di via del Tiro a Segno sarà dotata di apposite colonnine per il ricarico dell’energia elettrica, ma gli utenti per usufruire del servizio dovranno pagare 8 euro. E’ quanto si apprende dalla deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto: "Sistema di mobilità alternativa del comune di Spoleto, gestione servizio area camper nel parcheggio Ponzianina di via del Tiro a Segno". Il Comune di recente ha affidato la fornitura e posa in opera di cinque colonnine per la ricarica elettrica alla società Parkit di Perugia che, per conto dello stesso ente pubblico, gestirà anche la riscossione delle somme versate a mezzo pos per l’utilizzo dei servizi. "In base all’analisi dei costi di energia elettrica unitamente a quelli dell’utilizzo dell’acqua e degli scarichi – si legge nella delibera - può ritenersi congrua l’applicazione di un importo pari ad 8 euro (al giorno ndr)". A questi 8 euro vanno comunque aggiunti altri 8 euro per la sosta che vanno a Pl Mobilità gestore dei parcheggi. Se per via del Tiro a Segno i problemi sono risolti infatti si attende solo l’attivazione delle nuove colonnine, la situazione rimane critica per la seconda area sosta allestita di recente dal comune in via fratelli Cervi che rimane abbandonata in preda all’incuria e da completare.