Encomio del Comune al tenente Zugarini

PIEGARO – "Riconosciamo al tenente Fausto Zugarini la gratitudine di tutta la cittadinanza di Piegaro per l’esempio di abnegazione e senso del dovere mostrato in servizio, dimostrando forte senso di responsabilità di pubblico ufficiale che, in divisa quotidianamente, garantisce e tutela la piena effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione". Sono le parole dell’encomio solenne conferito dal sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli allo storico comandante della Municipale di Piegaro. Il tenente Zugarini "si è rivelato una "bussola" per orientarsi nel difficile campo normativo e giuridico degli illeciti. La nostra riconoscenza va anche per encomiabile e costante presenza nel territorio, per aver contribuito a contrastare la diffusione del coronavirus attraverso un lavoro costante e qualificato rivolto ad accertare il rispetto delle prescrizioni imposto dalle autorità centrali dello Stato e territoriali, realizzatosi anche con la cura dell’istruttoria dei provvedimenti emergenziali adottati, per aver contribuito a rafforzare la cultura della legalità e per le azioni di solidarietà verso la popolazione più fragile". Questo impegno ha contribuito a rafforzare il sentimento di vicinanza delle istituzioni alla cittadinanza.