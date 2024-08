Eletti Nicola Badiali e Michele Bortoletti

Fumata bianca per i primi due nomi che andranno a coordinare la Prima e la Seconda commissione del Comune di Foligno. Michele Bortoletti (Forza Italia) è stato eletto coordinatore della prima commissione consiliare. Vicecoordinatore è Maria Frigeri (Patto x Foligno). Ieri mattina si è tenuta la prima seduta della commissione. A Bortoletti arrivano gli auguri di buon lavoro della capogruppo Barbara Di Nicola, che augura al consigliere neo coordinatore buon lavoro.

Ringraziando per la fiducia, Bortoletti ha spiegato di essere a disposizione per fare un buon lavoro per la città. Nel pomeriggio si è tenuta la riunione della Seconda commissione per l’elezione di Nicola Badiali (Stefano Zuccarini Sindaco) come coordinatore della seconda commissione consiliare. Vicecoordinatore è Diego Mattioli (Foligno In Comune). Gli altri coordinatori (e vice) delle commissioni verranno eletti oggi (per la terza commissione) e domani per Commissione Statuto e Commissione Controllo o Garanzia. La terza commissione, stando alla divisione e gli assetti della maggioranza, dovrebbe andare a Tiziana Filena, di Fratelli d’Italia. Per le Commissioni che spettano alla minoranza, la Statuto dovrebbe andare a David Fantauzzi (M5S) e la Controllo e Garanzia a Mario Bravi (Pd).