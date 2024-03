Ecco la nuova “Alighieri“. Scuola in legno e vetro moderna e accogliente

Per costruire la nuova scuola media Dante Alighieri nelle prossime settimane aprirà a Città di Castello quello che può essere definito il più grande cantiere in Umbria nell’ambito dell’edilizia scolastica per il Pnrr. Nell’attuale sede dell’istituto sorgerà uno stabile in legno e vetro definito "di moderna concezione che attraverso la trasparenza darà l’idea del collegamento tra la scuola e la città, le abitazioni, le attività, l’ambiente sociale del quartiere La Tina che lo circonda". I 4mila metri quadrati del nuovo complesso ospiteranno oltre 300 studenti con una palestra semi interrata. Il Comune ha consegnato i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro, tra finanziamento del Pnrr e altri. Ad aggiudicarsi l’accordo quadro -nell’ambito della procedura di gara gestita da Invitalia- è stato il raggruppamento temporaneo di imprese che ha come mandataria l’impresa Costruzioni Ingg Penzi Spa di Maddaloni, in provincia di Caserta, e come mandante la Gi. So. Srl di Roma. Spetterà a loro l’abbattimento degli edifici che compongono attualmente il complesso scolastico e la costruzione della nuova scuola in base al progetto selezionato dal Ministero dell’Istruzione. Secondo i calcoli, la nuova Alighieri sarà a basso consumo energetico, fino a 15 volte inferiore all’attuale. Il sindaco Luca Secondi parla di "un traguardo importante per la città". Termini stringenti quelli del Pnrr: le scadenze dettate dall’Ue prevedono infatti l’ultimazione dei lavori entro marzo 2026 e il collaudo entro il giugno successivo.