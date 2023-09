è cieco ma cerca tartufi

Nonostante con l’età sia diventato cieco, il fiuto infallibile non lo abbandona e oggi come sempre è pronto a correre nei boschi alla ricerca del tartufo. E’ la storia di Leo, un cocker spaniel di 11 anni, che ha perso la vista da oltre due anni a causa di una malattia, non certo l’olfatto e la gioia di andare a tartufi con l’inseparabile amico di sempre, il proprietario "cavatore", Lorenzo Tanzi, 70 anni.