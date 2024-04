Droga e coltelli in casa. Denunciato un 26enne. Più controlli sul territorio

Con la primavera tornano spostamenti importanti sul territorio, sia turistici che non. I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, insieme a personale delle Stazioni di Fossato di Vico e Sigillo, stanno dunque intensificando i controlli già in atto nel fine settimana e finalizzati al contrasto di furti, spaccio e degenerazioni della “movida”. Venti le vetture ispezionate oltre a trenta persone controllate, con la contestazione di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, ma durante il weekend sono ancora gli stupefacenti ad essere stati “protagonisti”.

Nel corso di un controllo nei confronti di un ragazzo 26enne residente nel territorio, da subito mostratosi agitato, grazie alla perquisizione personale e veicolare sono stati ritrovati 2,1 grammi di cocaina. Di conseguenza, la ricerca si è estesa anche all’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno trovato ulteriori gr 4,1 di hashish e 40 di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e due coltelli con evidenti segni di residui di stupefacente di tipo hashish sulle lame. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Un altro ragazzo, invece, all’esterno di un noto bar di Sigillo, è stato visto celare un contenitore all’interno dei suoi pantaloni. Dopo la perquisizione personale sono stati trovati due spinelli contenenti tabacco misto ad hashish, per un peso complessivo di 2 gr.

Altri tre giovani, stavolta lungo la via Flaminia, sono stati sorpresi invece all’interno di un’auto in sosta mentre consumavano due spinelli contenenti tabacco misto ad hashish per un peso complessivo di 0,8 grammi. Dopo le ricerche dei Carabinieri all’interno del veicolo sono stati rinvenuti altri 1,9 grammi di hashish. Tutti e quattro i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida nei confronti del conducente. Controlli costanti, dunque, che mirano ad eliminare la microcriminalità nel territorio: con le festività e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, l’attenzione sarà ancora più alta, vista la frequenza di spostamenti che ci si attende come al solito.