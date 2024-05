Donne e lavoro. Favorire inclusione

Il progetto Lei, promosso dalla cooperativa sociale Arca di Noè, in partenariato con Cooperativa Densa e Forma.Azione, nasce con l’obiettivo di promuove l’inserimento lavorativo delle donne in condizioni di vulnerabilità. Per tutte il traguardo è è uno: "poter essere indipendenti grazie al lavoro - spiega Arca di Noè, che lancia un appello alle aziende interessate a ospitare le donne che hanno preso parte al progetto per un tirocinio formativo finanziato dal progetto stesso - . Lei è attivo sul territorio di Perugia da novembre 2022 ed è attualmente in corso la sua seconda edizione. La prima annualità ha registrato i seguenti numeri: 39 prese in carico, 161 aziende entrate in contatto con il progetto, 10 aziende hanno attivato tirocini formativi di cui 3 trasformati in contratti di lavoro e uno prorogato a carico dell’azienda, 14 beneficiarie hanno trovato lavoro nell’annualità di progetto, 41 aziende hanno partecipato ai webinar sulla Diversity Inclusion. Per quanto riguarda l’edizione 2023-2024 sono 30 ad oggi le prese in carico, 35 le aziende coinvolte, di cui una ha già attivato un tirocinio formativo, mentre un altro è in attivazione e 4 i contratti di lavoro stipulati". Le aziende interessate ad ospitare un tirocinio formative, finanziato dal Progetto, possono contattare lo staff di progetto. Il termine per la presentazione delle proposte di collaborazione è settembre 2024. Il progetto prevede il supporto costante di una tutor che collaborerà sin dalla fase di selezione del profilo più adatto alle esigenze aziendali, per tutta la durata del tirocinio, fino all’eventuale inserimento in organico. Le aziende interessate possono scrivere a [email protected] oppure contattare le referenti del progetto ai recapiti 351 5706655 oppure 3922980095.