Litiga con la compagna, le punta il coltello alla gola e la riempie di botte. Arrestato

Perugia, 6 maggio 2024 - Prima le punta un coltello da cucina alla gola, poi la riempie di botte. E' successo a Todi, dove un perugino di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con il reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della compagna, una polacca di 46 anni.

I fatti: i due stavano discutendo quando l'uomo ha brandito la lama minacciando la donna. Poi l'ha aggredirla tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. All’esito degli accertamenti, avendo ricostruito la dinamica dell’evento, il 50enne è stato accompagnato in caserma e, come disposto dal magistrato della Procura della Repubblica di Spoleto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A seguire, il provvedimento è stato convalidato e a carico dell’interessato il Giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla donna.