"Donatori per l’estate". L’Avis di Assisi risponde

ASSISI – Quello appena concluso è stato un mese speciale per l’Avis di Assisi "Franco Aristei", in un periodo dell’anno, quello estivo, in cui la donazione del sangue è in sofferenza. Infatti, è stata organizzata una donazione straordinaria di sangue presso il Punto di Raccolta presso l’ospedale di Assisi: ha mirato a coinvolgere un numero maggiore, rispetto al solito, di donatori, sia abituali che nuovi, per rispondere al fabbisogno crescente di sangue e promuovere la cultura della donazione come gesto di solidarietà ed altruismo. "Ben 35 donne e uomini hanno risposto all’appello – spiega il presidente Giannmatteo Costa – Sempre tra i primi ad aderire, di corsa, gli Assisi Runners che con una dozzina di propri appartenenti hanno nuovamente voluto schierarsi per la donazione di sangue". Premiato con la spilla d’argento dorato, dopo la donazione, a rappresentanza di tutti gli associati assisiati dell’Avis, l’ultradecennale donatore Sergio Mariucc. Tutto questo a metà anno, quando i dati della sezione sono positivi, ma si guarda anche al periodo estivo in cui solitamente la donazione del sangue risulta in sofferenza. Mese di giugno in cui si è svolta la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, alla ventesima edizione, in occasione della quale sono stati illuminati di rosso due dei punti più significativi e simbolici della città assisiate, la Torre del Popolo in piazza del Comune e la Basilica di San Francesco. Per tale gesto simbolico de - omaggio a chi, con il proprio dono, salva vite e offre speranza a chi è in difficoltà – l’Avis ha ringraziato il padre Custode, fra Marco Moroni, fra Giulio Cesareo, il sindaco Stefania Proietti, l’assessore Massimo Paggi.