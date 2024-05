Domenica calda sul fronte trasporti. La nebbia blocca l’aeroporto, guasto sulla linea Arezzo-Orvieto

Domenica difficile sul fronte dei trasporti. La nebbia e la conseguente bassa visibilità sull’aeroporto dell’Umbria hanno impedito nella mattinata di domenica l’atterraggio a Perugia di due voli, provenienti da Palermo e Catania. Secondo quanto ripportato dall’Ansa, i due voli in questione sono stati dirottati sullo scalo romani di Fiumicino. Le compagnie hanno quindi organizzato i trasferimenti dei passeggeri a Perugia, con la destinazione che è stata in qualche modo raggiunta.

Situazione ancor più complessa dal punto di vista del trasporto ferroviario, in particolare dell’Alta Velocità. Un guasto tra Arezzo e Orvieto ha provocato forti rallentamenti sui treni che transitano sulla linea Roma-Firenze. I tabelloni delle stazioni hanno riportato ritardi anche di due ore, con inevitabili disagi per i passeggeri che hanno preso d’assalto le biglietterie chiedendo informazioni e cercando di capire se e quando sarebbero partiti. Il guasto è avvenuto alle 8 e si è risolto alle 9.55, ed è stato comunicato ai passeggeri attraversi altoparlanti, a bordo dei treni e attraverso i canali di infomobilità. Si è trattato, in termini tecnici, della disconnessione del sistema Rbc (Radio block center), ovvero del sistema che fornisce dati geografici specifici per la ferrovia e chiavi crittografiche per i treni che circolano, determinando la posizione, la velocità, la direzione di marcia e lo spazio di frenata. Queste informazioni consentono all’Rbc di calcolare l’area di occupazione di ciascuno dei treni che circolano sulla pista, regolare la loro velocità ed evitare collisioni impreviste.

I treni Alta Velocità sono stati così deviati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e hanno registrato quindi un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Intorno alle 13 erano 41 i treni Alta velocità, tra Trenitalia e Italo, interessati da ritardi tra 40 e 60 minuti dopo il guasto. A metà mattinata Trenitalia ha comunicato il progressivo ritorno alla normalità della circolazione ferroviaria dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea seppure con forti rallentamenti, che hanno segnato la giornata.