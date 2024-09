Divertimeno e condivisione . Arriva "Voci in festa"

TUORO SUL TRASIMENO - Si chiama Voci in festa il primo festival di fine estate dell’associazione culturale toreggiana Voci Libere. Un evento all’insegna del divertimento, della musica, della condivisione, ma anche della divulgazione e dell’informazione, che Voci Libere organizza oggi al parco Il Sodo. Il primo appuntamento della giornata, in programma all’anfiteatro, è alle 18 con la presentazione del libro "Pensavi fosse amore invece era un disastro" dell’autrice Silvia Tizzoni. Saranno con lei le psicologhe Lea Moscoloni e Fiammetta Mosconi, quest’ultima anche in rappresentanza del Centro antiviolenza di Magione. Coordina l’incontro la presidente di Voci Libere, Ramona Cenni.

"Vogliamo farci conoscere sul territorio – spiega proprio Cenni –, non solo come associazione che si occupa del contrasto alla violenza sulle donne, ma anche come realtà che si interessa di inclusione sociale e tutela dell’ambiente. Cerchiamo di dare il nostro contributo a rendere il mondo migliore. Siamo nati appena due anni e mezzo fa, e per quanto ancora relativamente piccoli stiamo crescendo sia a livello di associati che di membri del consiglio direttive, anche con l’ingresso di uomini e ragazzi giovani. Tante associazioni territoriali ci stanno dando un mano". Per quanto riguarda l’offerta gastronomica e l’intrattenimento della serata ci sarà un’ampia offerta di lo street food, mentre sul palco si esibirà la band Esse8.