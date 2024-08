Dieci mesi fa la tragedia di Paolo Tiacci: l’impatto contro i box

PERUGIA – Una tragedia simile all’autodromo ’Borzacchini’ di Magione risale a meno di dieci mesi fa. Era il 15 ottobre 2023, quando sulla stessa pista perse la vita Paolo Tiacci (nella foto), motociclista di 44 anni, residente a Deruta e socio del Ducati Club Perugia. Nel tardo pomeriggio di quella domenica, sulla pista dell’impianto magionese il motociclista derutese perse il controllo del suo mezzo andando a sbattere contro il muretto dei box. Un impiatto che non lasciò scampo a Tiacci.

Anche in quel caso, l’incidente non avvenne durante una gara ma nel corso di un evento organizzato da promoter, in un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto. L’impatto fatale avvenne a circa 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Purtroppo, anche in quel caso, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non ci fu nulla da fare. La morte di Paolo Tiacci, molto conosciuto nell’ambiente motoristico perugino e umbro, suscitò grande cordoglio.