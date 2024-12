Dalla Guardia di Finanza dolci e doni ai bimbi ricoverati in Pediatria

TERNI La Guardia di Finanza a sostegno dei pizzoli pazienti della Pediatria del “Santa Maria“. Il

comandante provinciale, colonnello Mauro Marzo, e i rappresentanti dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, sezione ternana presieduta da Lino Spadoni, oggi pomeriggi raggiungeranno il reparto per donare dolci di cioccolata e uno spettacolo di animazione magica, "con l’augurio di regalare un sorriso e un momento di serenità a tutti i piccoli pazienti". "L’iniziativa è nata dalla volontà di essere vicini ai più deboli e alle persone meno fortunate – sottolineano le fiamme gialle ternane – soprattutto se si tratta di bambini che durante un periodo di festa si trovano costretti a stare lontano da casa e dai propri ambienti familiari. Si tratta di un momento di grande valore per tutti noi e ci piace pensare che contribuisca a far scoprire quel lato umano, forse meno vistoso, per chi è abituato a guardarci solo nel nostro ruolo istituzionale, ma che è patrimonio di ogni finanziere". La Finanza donerà anche strumentazione al reparto".